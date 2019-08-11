AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bayram namazını Sabancı Merkez Camisi'nde kıldı. Vatandaşlarla bayramlaşan Çelik, çocuklarla sohbet etti.

Çelik, namaz sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutlayarak şunları söyledi:

"İnşallah huzur içerisinde bir bayram geçireceğiz. Allah bütün dünyadaki mazlumlara, mahrumlara bu bayram vesilesiyle hayır gelmesini nasip etsin. Dileğimiz odur. Tabii her bayramda üzülüyoruz, umarım bu bayramda trafikle ilgili kötü haber almayız. Trafik polislerinin, jandarma trafik ekiplerinin işaretlerine tam olarak uyalım. Yollardaki vatandaşlarımız buna tam olarak riayet ederlerse inşallah herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Yolda olan, nöbette olan, evlerinde olan vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Herkes için hayırlar getirmesini diliyoruz. Adana'mız için de mübarek olsun. Allah nice bayramlara kavuşmayı tekrar nasip etsin."