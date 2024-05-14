AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez'e kutlama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez'i tebrik etti
Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez'i kutlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görev süresi sona eren Mehmet Akarca'ya teşekkür etti.
Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Yargıtay Başkanlığına seçilen Sn Ömer Kerkez’i tebrik ediyoruz. Görev süresi sona eren Sn Mehmet Akarca’ya hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve yargı camiamız için hayırlı olsun.
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