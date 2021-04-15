AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'den Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dedias'a tepki sözleri geldi. Çelik, Yunan Bakan için, "Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir. Saygısızlık ve diyalog yan yana durmaz. Bağnazlığın dolaştığı yerde diplomasi bulunmaz" ifadelerini kullandı.
— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 15, 2021
ÇAVUŞOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara ziyareti sonrası basın toplantısında "Eğer Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse önlem ihtimalleri tekrar gündeme gelecektir." sözleri açıklamaya damga vurmuş, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan Bakan'a sert tepki göstermişti.
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