AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Tunceli il başkan adayı kim? Gökhan Arasan kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Tunceli il başkan adayı Gökhan Arasan kimdir? İşte Gökhan Arasan'ın hayatı...

GÖKHAN ARASAN KİMDİR?

1979 yılında Tunceli'de dünyaya gelen Gökhar Arasan, İlk,orta ve lise öğrenimimi Tunceli'nde tamamladı.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel ilişkiler bölümünü mezunu olan Arasan Halk eğitim Merkezinde Bilgisayar öğretmenliği yaptıktan sonra, Bilişim ve Güvenlik Sistemleri üzerine kendi işini kurdu.

Kendi firmasının yöneticiliğini ve AK Parti Tunceli İl Başkan Yardımcılığını yürüten Arasan, evli ve 2 çocuk babası.