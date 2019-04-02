- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Yalova'da hem AK Parti hem de CHP´nin destekçileri itiraz nedeniyle gittikleri adliye önünde toplandı. AK Parti Yalova Teşkilatı, Yalova Belediye Başkanlığı ve Yalova Belediye Meclisi seçimlerine yapılan itirazın ardından bir itiraz da Kaytazdere Belediye Başkanlığı seçimlerine yaptı. Çınarcık´ta ise AK Parti lehine olan seçim sonuçlarına CHP İlçe Teşkilatı itiraz etti.
"OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ"
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, gayri resmi sonuçlara göre AK Parti´nin Çınarcık Belediye Başkanı olan Numan Soyer ve resmi olmayan sonuçlara göre Yalova Belediye Başkanlığı´nı kaybeden Yusuf Ziya Öztabak ile birlikte basın açıklaması yaptı. Büyükgümüş, "İtirazımızı 14.30 itibariyle gerçekleştirdik. İtirazda bulunduk ve Merkez İlçe Seçim Kurulu´nda bunu değerlendiriyorlar. İl başkanlığımızda yaptığımız toplantıda da vurguladık, burası da seçimin bir parçası. Burada da bizlere emanet edilmiş oyların biz güçlü bir şekilde takipçisiyiz. Tespit ettiğimiz maddi hatalar var sandık birleştirme tutanakları oluşturulurken. Bunları da sunduk. Geçersiz oy var. Yani bu maddi hataları ortadan kaldırdığımız zaman Yalova merkezde iki parti arasındaki oy farkı 345´e düşüyor. Sandık sayısı ile birlikte düşündüğümüz zaman her sandıkta 1 oy eğer yanlış değerlendirilmişse sonucu değiştirecek nitelikte ki çok az yani her sandıkta kullanılan oyu düşündüğümüz zaman 1 oy küçük bir rakam. Bizde burada hem adayımız hem il başkanımız hem de milletvekilimiz olayın takipçisiyiz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.