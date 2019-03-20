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AK Parti ve MHP 2019 belediye başkan seçimlerinde Cumhur ittifakından aday gösterdiği illerden birisi de Afyon oldu. Afyon'daki seçmenler, AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı Afyon Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mehmet Zeybek'in hayatını araştırıyor. Cumhur İttifakı Afyon Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek'in hayatından detaylar haberimizde.
MEHMET ZEYBEK KİMDİR?
1954'te Afyonkarahisar'da doğan Mehmet Zeybek, İlköğrenimini Merkez Çayırbağ Kasabası'nda, ortaöğrenimini Afyon İmam Lisesi'nde ve fark derslerini verdiği Afyon Lisesi'nde tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden mezun oldu.
Siyasete Milli Türk Talebe Birliği çatısı altında başlayan Zeybek, Refak Partisi İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında Ak Parti'nin Afyonkarahisar İl Kurucuları arasında yer aldı. Ak Parti bünyesinde İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, İl Teşkilat Başkanlığı ve 2009 yılından 2014 yılı Haziran ayına kadar İl Başkanlığı görevinde bulundu.
Ensar Vakfı Afyonkarahisar kurucularından olup halen Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Zeybek, Önder Afyon İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdürmektedir.
Mehmet Zeybep evli ve 3 çocuk babasıdır.
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