AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Ağrı il başkan adayı kim? Savcı Sayan kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Ağrı il başkan adayı Savcı Sayan kimdir? İşte Savcı Sayan'ın hayatı...

SAVCI SAYAN KİMDİR?

1971'de Ağrı'da doğan Savcı Sayan, İktisadı ve idari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuş; sonra eğitim fakültesi'nde Pedagojik eğitim almıştır.

Bir dönem öğretmenlik de yapan Sayan, birçok üniversite ve STK'da konferanslar vermiş, çeşitli TV'lerde yorumcu olarak yer almıştır. Yazıları çeşitli gazete ve dergilerde de yayınlanan Savcı Sayan, tarım ve inşaat sektörleriyle iştigal etmektedir.

Savcı Sayan evli ve bir çocuk babasıdır.