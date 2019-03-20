AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Ardahan il başkan adayı kim? Yunus Baydar kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Ardahan il başkan adayı Yunus Baydar kimdir? İşte Yunus Baydar'ın hayatı...

YUNUS BAYDAR KİMDİR?

1976 yılında Ardahan Merkez Yalnızcom Köyü'nde doğan Yunus Baydar, ilk öğrenimini Yalnızcamida, orta öğrenimini ise Bursa Orhaneli Lisesi'nde tamamladı. Sonrasında Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olan Baydar, serbest veteriner hekimlik yapmış, Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı ve Türkiye Domızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini de üstlenmişti. 2009 Yerel Secimlerinde Ak Parti'den İl Genel Meclis üyeliğine seçilen Yunus Baydar, 2010- 2015 yılları AK Parti Ardahan İl Başkanlığı görevi yürütmüş, 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti Ardahan Milletvekili Adayı olmuştur.

2017'de ise yeniden il başkanlığı görevine getirilen Baydar, evli ve 2 çocuk babasıdır.