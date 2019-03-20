AK Parti ve MHP 2019 belediye başkan seçimlerinde Cumhur ittifakından aday gösterdiği illerden birisi de Artvin oldu. Artvin'daki seçmenler, AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı Artvin Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mehmet Kocatepe'nin hayatını araştırıyor. Cumhur İttifakı Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe'in hayatından detaylar haberimizde.

MEHMET KOCATEPE KİMDİR?

1966 yılında Artvin Yusufeli, Altıparmak Köyü'nde doğan Mehmet Kocatepe, ilkokulu köyünde, orta öğrenimini Bursa S üleyman Çelebi Lisesi'nde, lisans eğitimini ise Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlayarak akabinde Sosyal Bilimler Ensititüsü'nde Halk Eğitimi üzerine yüksek lisans yaparak ''Bilim Uzmanı'' ünvanını aldı. Medya ve İletişim alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Bir süre ticaretle uğraşan Kocatepe, öğretmenlik yapmış, TBMM'de görev almıştır. 2003-2009 yılları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nde Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev olarak da görev yapan Kocatepe, 25 Nisan 2009 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2014 Yerel seçimleri ile Artvin Belediye Başkanı seçilmiştir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Kocatepe, İngilizce ve Arapça bilmektedir.