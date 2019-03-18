AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Balıkesir il başkan adayı kim? Yücel Yılmaz kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Balıkesir il başkan adayı Yücel Yılmaz kimdir? İşte Yücel Yılmaz'ın hayatı...

YÜCEL YILMAZ KİMDİR?

1975'te Almanya'da doğan Yücel Yılmaz, ilk ve orta öğrenimini Balıkesir'de tamamladı. Eskişehir Anadolu üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Kanada ve İngiltere'de dil ve öğretmen gelişimi eğitimleri aldı. Çeşitli ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara katılan ve yine ulusal ve uluslararası bazda çeşitli ödüller alan Yılmaz, Karesi Kurucu Belediye Başkanlığı ve özel sektörde yöneticiliğin yanı sıra MEB'de öğretmenlik yaptı. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlendi.

İngilizce bilen Yücel Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.