AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Hakkari il başkan adayı kim? Cüneyt Epcim kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Hakkari il başkan adayı Cüneyt Epcim kimdir? İşte Cüneyt Epcim'in hayatı...

CÜNEYT EPCİM KİMDİR?

1981 yılında Amasya'da doğan Cüneyt Epcim, ilk ve orta öğrenimini Samsun veAmasyalı:latamamladı. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2004 yılında icişleri Bakanlığı'nca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 91. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Burdur-Çavdır, Afyonkarahisor-Evciler ilçelerinde vekalet görevlerinde bulundu. Alyonkarahisar-Basmakcı, Artvin-Ardanuc ve Çorum-Mecitözü ilcelerinde kaymakamlık yapan Epcim, 2005-2006 yıllarında İngiltere-Manchester Üniversitesi'nde Dil Eğitimi ve İngiliz idari Sistemi üzerine eğitim görmüş, 2015-2016 yıllannda yine İngiltere'de Coventry Üniversitesi'nde MBA International Numan Resource Management programında MBA derecesi almıştır. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresiince düzenlenen 36. dönem Kamu Diplomasisi kursuna da katılmış olan Cüneyt EPCİ M, 02.09.2014 tarihli müşterek kararname ile Hakkari Vali Yardımcılığı görevine; 11.10.2016 tarihli İcisleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Hakkari Belediye Başkan Vekili görevine atanmıştır. Cünyt Epcim evli ve 2 çocuk babasıdır.