AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Samsun il başkan adayı kim? Mustafa Demir kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Samsun il başkan adayı Mustafa Demir kimdir? İşte Mustafa Demir'nin hayatı...

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

Mustafa Demir, 18 Ocak 1961'de Trabzon Şalpazarı'nda doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Safiye'dir.

Mimar, Sanayici; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı. Atakum Belediyesi Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulundu.

22 ve 23. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 60. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlendi.

Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.