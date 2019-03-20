AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP Siirt il başkan adayı kim? Ali İlbaş kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Siirt il başkan adayı Ali İlbaş kimdir? İşte Ali İlbaş'ın hayatı...

ALİ İLBAŞ KİMDİR?



1967'de Siirt'te doğan Ali İlbaş, ilk ve orta öğrenimini Siirt/le tamamladı. Anadolu Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Akaryakıt, nakliyat ve inşaat sektörüyle iştigal eden İlbaş, TÜDKİYEB Genel Başkan Yardımcılığı, Tümsiad Siirt Şube İl Başkan yardımcılığı, ASRIYAD İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Kurucu Üyeliği ve Siirt İl Temsilciliği görevlerini üstlenmistir. Ak Parti Siirt İl Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı ve İl Başkan Vekilliği görevlerini ifa eden İlbaş, 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti Siirt Belediye Başkan Adayı, Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Ak Parti Siirt 3. Sıra Milletvekili Adayı olmuştur.

Arapça ve Kürtçe bilen Ali İlbaş evli ve 6 çocuk babasıdır.