AK Parti Vezirköprü Belediye Başkan adayı Gül'ün adaylığı kabul edildi

AK Parti Samsun İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Murat Gül'ün, AK Parti Vezirköprü Belediye Başkan adaylığında yasal engel olmadığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Daha önce de kamuoyuna duyurduğumuz gibi AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'mızın 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Vezirköprü Belediye Başkan adayımız Av. Murat Gül'dür. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize her zaman rekor düzeyde destek veren Vezirköprü ilçemize, hemşehrilerimize ve Cumhur İttifakı mensuplarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.