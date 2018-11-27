AK Parti Yozgat belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. AK Parti Yozgat adayı Celal Köse oldu. Peki; Celal Köse kimdir? İşte AK Parti Yozgat adayı Celal Köse ile ilgili detaylar...

CELAL KÖSE KİMDİR?

1972 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilimi Yozgat’ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi anabilim dalı Kamu Yönetimi bölümünden siyasi partiler kanununa göre seçme seçilme esasları, parti içi demokrasi ve liderler sultası başlıklı Yüksek Lisans tezimi vererek mezun oldu. İş hayatımda inşaat, akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyeti oldu. Siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kollarında başladı.

AK Partimizin kuruluşunda kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı, Şubat 2002’de Genel Merkezimiz tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. 2007 Yılında kendi isteğim ile görevimden ayrıldı. 23 Ağustos 2017 tarihinde ise Genel Başkanımız tarafından Cumhurbaşkanı iken Genel Başkan olduktan sonra ilk İl Başkanlığı atamasıyla Ak Parti Yozgat İl Başkanlığına atandı. Halen Yozgat İl Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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