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        Haberler Gündem Politika AK Parti’de aday belirleme mesaisi! Bugün 6 ilin nabzı tutulacak

        AK Parti 6 büyükşehir için temayül yoklaması yapacak

        AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Gözler şimdi 6 büyükşehir için yapılacak temayül yoklamasında...

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 26.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:54
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        AK Parti'de aday belirleme mesaisi sürüyor
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        AK Parti'de bugüne kadar, 22 büyükşehir belediyesi için temayül yoklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu kez 6 büyükşehir için temayül yoklaması yapılacak.

        Temayül yoklaması yapılacak iller ise Aydın, Hatay, Diyarbakır, Mersin, Muğla ve Van olacak.

        Bu kapsamda daha önce AK Parti'de Şanlıurfa, Erzurum, Tekirdağ, Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya, Trabzon, Konya, Antalya, Kahramanmaraş ve Eskişehir için temayül yoklaması yapıldı.

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