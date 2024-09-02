AK Parti’de gündem kongre: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti vitrinini yenilemesi bekleniyor!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 3 Eylül salı günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi ise “kongre süreci” olacak. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre hazırlıkları ve tarihine yönelik sunum yapacak. Tarihin onaylanmasının ardından süreç başlayacak. Önce belde, sonra ilçe ve il, son olarak da büyük kongre yapılacak. AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi de böylece tamamlanmış olacak.

MAYISTA BÜYÜK KONGREYE GİDİLMESİ PLANLANIYOR

Edinilen bilgiye göre, sürecin ekim ayında başlatılması, Ramazan Bayramı’na kadar il kongrelerinin tamamlanması, mayıs ayında ise büyük kongreye gidilmesi planlanıyor. Kongre süreci ile birlikte, AK Parti'de kadrolar gözden geçirilecek.