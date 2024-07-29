Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Partili Çalkın: Halaya yasak yok

        AK Partili Çalkın: Halaya yasak yok

        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İstanbul'da bazı kişilerin Kürtçe şarkı eşliğinde halay çektikleri için gözaltına alındığı iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Ülkemizde ne halay yasak ne de düğün; provokasyona yasak var, halaya yasak yok." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 18:41 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Partili Çalkın: Halaya yasak yok
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Kars Milletvekili Çalkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi. Çalkın, "Siyonist, katliamcı, bebek katili İsrail önce gitsin elindeki masum kanının hesabını versin. Soykırımcı Netanyahu, sonunun Hitler gibi olmasından kurtulamayacaktır." diye konuştu.

        "HALAYLARIMIZI PROVOKASYONA ALET ETMEYİN"

        Çalkın, İstanbul'da bazı kişilerin Kürtçe şarkı eşliğinde halay çektikleri için gözaltına alındığına dair yalan haberlerin organize şekilde dolaşıma sokulduğuna dikkati çekti. Çalkın, "Zeybek de bizim, horon da bizim, halay da bizim. Halaylarımızı provokasyona alet etmeyin." dedi.

        REKLAM

        AK Parti'nin 22 yıldır Türkiye'nin değerlerine sahip çıktığını, Kürtler kendi dillerini özgürce kullansın diye devrim niteliğinde adımlar attığını ve tüm bu adımlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiğini anlatan Çalkın, "Biz, Kürtçe'nin ve Kürtlerin terör örgütü propagandasına alet edilmesine, terör örgütünün marşının söylenmesine, 40 bin kişinin katiline övgüler düzülmesine karşıyız. Bunun için mücadele veriyoruz." ifadesini kullandı.

        "NE HALAY YASAK NE DE DÜĞÜN"

        "Ülkemizde ne halay yasak ne de düğün; provokasyona yasak var, halaya yasak yok." diyen Çalkın, DEM Parti'nin Kürt halkını temsil etmediğini; Kürt halkının inancı, kültürü ve değerleriyle bir alakasının bulunmadığını söyledi.

        Türkiye Cumhuriyeti devletinin Türklerin de Kürtlerin de devleti olduğuna vurgu yapan Çalkın, "Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Yörük, Türkmen, hepimiz birliğimize, dirliğimize sahip çıkacağız. Kurmuş olduğumuz bu kardeşliği yıkmak için el uzatanların ellerini kırmaktan geri durmayacağız. Türkiye bir bütündür, halklar kardeştir ve hep kardeş kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paris'te ilk madalya geldi!
        Paris'te ilk madalya geldi!
        'Yeni şartlar sunarak anlaşmadan kaçındı'
        'Yeni şartlar sunarak anlaşmadan kaçındı'
        İsrail'de askeri polis ve askerler karşı karşıya
        İsrail'de askeri polis ve askerler karşı karşıya
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        100 kadına yanlış tedavi iddiası! Annelik hayallerini ellerinden aldı
        100 kadına yanlış tedavi iddiası! Annelik hayallerini ellerinden aldı
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?