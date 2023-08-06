Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Diplomasi AK Partili Çelik'ten İsveç'e tepki

        AK Partili Çelik'ten İsveç'e tepki

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç'ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çelik'ten İsveç'e tepki
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika beklediklerini bildirdi.

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınadıklarını belirtti.

        İsveç makamlarının taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz. İsveç makamlarının Türkiye ve İslam düşmanı çevrelere karşı vurdumduymaz tavrı, aşırılıkçı çevrelere cesaret vermektedir. İsveç'ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika bekliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ömer Çelik
        #AK Parti
        #isveç
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        Antalya'da sokaklar boş kaldı!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        İşçilerin 'yan bakma' kavgası cinayetle bitti!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Konyaaltı Sahili 'gazino'ya dönüştü
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        "2.5 milyon insan risk altında"
        "2.5 milyon insan risk altında"
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        İnsan vücudu ne kadar sıcağa dayanabilir?
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        'Savaş hazırlıklarını güçlendirme' vurgusu
        'Savaş hazırlıklarını güçlendirme' vurgusu
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor