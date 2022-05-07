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Haberler Gündem Politika AK Partili Çelik: Türkiye nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığ
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AK Partili Çelik: En büyük kötülük nefret siyaseti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir" dedi.

AK Partili Çelik: Türkiye nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığ
"En büyük kötülük nefret siyaseti"
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AK Partili Çelik Twitter hesabından açıklamalar yaptı.

Çelik, "Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır. Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz. Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir. Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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