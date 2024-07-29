AK Partili Çilez: Belediye başkanları bu işe girmek istemiyor

AK Parti Amasya Milletvekili Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Genel Kuruldaki görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sahipsiz köpeklerle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşandığını anlatan Çilez, "Son 2,5 yılda sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 73 vatandaşımız hayatını kaybetti; yine binlerce trafik kazası ve bu kazalarda milyonlarca lira hasar meydana geldi. Binlerce köpeğimiz de bu kazalarda can verdi, sakat kaldı. Bu kontrolsüzlük ne köpeklerin ne de insanların işine yarıyor." diye konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANLARININ CİDDİ BİR KISMI BU İŞE GİRMEK İSTEMİYOR"

Komisyon çalışmalarında muhalefetin açıklamalarının "tutarsız" olduğunu söyleyen Çilez, "Bu problemi çözmek isteyen herkes bir masanın başına ön yargılarından arınıp oturabildiği sürece biz sahipsiz köpeklerimizi çok daha iyi yaşam standartlarına kavuşturabiliriz. Yeter ki herkes iyi niyetle otursun. Yeter ki kime siyaseten birbirine gol atmaya kalkmasın." ifadelerini kullandı.