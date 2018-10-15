AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve yöneticiler köy okulunun kütüphane eksiğini giderirken, okulun boya badana işlerini de el birliği ile yaptı.

İHA'nın haberine göre; Osmangazi ilçesine bağlı Seçköy mahellisindeki okulun kütüphanesinin olmadığı bilgisi üzerine harekete geçen AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, yöneticilerle bir araya gelerek köy okulunun tüm eksikliklerini giderilmesi için talimat verdi. Kütüphane için kitap ve raflar kısa sürede temin edildi. Ayrıca okulu çevreleyen korkulukların paslı ve çocukların sağlığı açısından tehlikeli olduğu belirlenince boya da alındı.

OKULUN KORKULUKLARINI ELLERİYLE BOYADI

İlçe yöneticileri arasında toplanan parayla alınan malzemelerle birlikte hafta sonu Seçköy ilköğretim okuluna giden Başkan Ufuk Çömez, okul müdürü Erkan Sevindik ve mahalle muhtarı Mehmet Bayraktar ile birlikte kolları sıvadı. İlçe yöneticilerinin de yardımı ile kütüphane kuruldu. Boya fırçasını eline alan Çömez, okulun korkuluklarını da boyadı.

Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, sadece mahallelere gidip siyaset yapmadıklarını bu tip etkinliklere de önem verdiklerini belirterek, “Çocuklarımızın geleceği olan okullarımıza büyük önem veriyoruz. İlçemize bağlı tüm mahallelerdeki okulları tarayıp bizim yapabileceğimiz bir şey varsa devreye giriyoruz. Milli eğitim müdürümüzde uygun gördüğü taktirde eksiklerin giderilmesi içini el birliği ile çalışıyoruz” dedi.

Okul müdürü Erkan Sevindik ise bu işbirliğinin kendilerini çok mutlu ettiğini diğer eksiklerin giderilmesi içinde başkan söz aldığını ifade ederek Osmangazi ilçe yönetimine teşekkür etti. Hafta başı okula gelen öğrenciler ise yenilenmiş okullarını ve kütüphanelerini görünce büyük sevinç yaşadı.

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