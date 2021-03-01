AK Partili Öçal:

AA

Öçal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, her darbe gibi, 28 Şubat darbesinin de insana, insan fıtratına karşı yapıldığın belirtti.

Bu sürecin toplumun tüm kesimleri için bir demokrasi kaybı, baskı ve insan hakları ihlallerini beraberinde getirdiğini vurgulayan Öçal, "Bütün bu uygulamalarda belirleyici olan millet iradesini temsil eden seçilmişlerin oluşturduğu siyasi organlar bertaraf edilmiş, demokratik hukuk devletiyle bağdaşmayan, üstün ve üstenci yetkilerle donatılmış olan kurum ve yapılar, millet ve siyasi erke had bildirmeye kalktı." yorumunu yaptı.

Binlerce insanın fişlendiğini, on binlerce kamu personelinin memuriyetten atıldığını anlatan Öçal, "Kamuda görev yapanlardan biri de o süreçte bendim. Anadolu'da bir kasaba okulunda öğretmen olarak görev yapıyordum. Bu süreci en ağır şekilde cezalandırılan, yıldırılan hatta kimliklerimizle oynanmaya kalkılan bir süreç olarak adlandırıyorum." ifadelerini kullandı.

Bin yıl süreceği iddia edilen darbe düzeninin izlerinin, zaman içerisinde milletin iradesi ve kararlılığıyla birçok açıdan silindiğini ifade eden Öçal, şunları kaydetti:

"Darbeciler yargılanarak darbenin hesabı sorulmuş, darbecilerin 21'i müebbet hapse mahkum edilmiştir. Direnerek darbeleri tarihin karanlığına gömen millet iradesinin ürettiği değerler kalıcı hale getirilmeli, darbeleri püskürten, istiklali ve istikbali tesis eden millet iradesi muhkem kılınmalı ve darbenin sivil ayağı mutlaka ortaya çıkartılarak, yargılanmalıdır. Darbelere, müdahalelere, muhtıralara, tehditlere ve hatta imalara dahi 'bir daha asla' diyorum."