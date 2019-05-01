AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Çelik açıklamasında, "Maalesef bir kere daha CHP yönetimi yabancı bir devletin bir yetkilisine referans vererek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni suçladı. Defalarca uyardığımız bir konuda yine aynı şeyi yaparak kendi devletleri yerine yabancı devleti esas aldılar. CHP sözcüsü ve bir genel başkan yardımcısı hükümetimizin PKK/PYD ile görüşmeler yaptığını söylüyor. Bu yalan iddiayı, ABD’li bir yetkiliye dayandırıyor. Bir kere daha yabancı devletlerin yetkililerini esas alarak kendi devletini suçlayan bu çarpık zihniyetle karşı karşıyayız.



"CHP BU YALANI YABANCI BİR DEVLET YETKİLİSİNE DAYANDIRIYOR"



Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı bir devlet arasında bir çelişki ortaya çıktığı zaman, CHP’nin sürekli yabancı devletlerin yanında saf tutarak Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümetine karşı duruş sergilediğini görüyoruz. Buna defalarca şahit olduk. Şimdi bir kere daha yalana başvuruyor CHP. Hükümetimizin PKK /PYD terör örgütleri ile görüşme yaptığını söylüyor. Bu yalanı da yabancı bir devlet yetkilisine dayandırıyor. Kendi hükümetine karşı başka devletler adına konuşan bir zihniyet bu." ifadelerine yer verdi.