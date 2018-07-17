AK Partili Turan'ın telefonu bedelli açıklamasının ardından kilitlendi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını açıkladı.

Ve düzenlemeyle ilgili detayları canlı yayında duyurdu. Buna göre, 25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor.

NUMARASINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Bu açıklamanın ardından Turana'ın telefon numarısı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından twitter'da paylaşıldı.

Binlerce kişi Turan'ı aramaya başladı. Bazıları da mesajla ulaşarak görüşlerini bildirmek isteyince Turan'ın telefonu kilitlendi.

Bunun üzerine Turan kendi sosyal medya hesabından "Telefonumuzu sosyal medyada paylaşan bedellici arkadaşlar, telefonumuz kilitlendi, kimseyle iletişim kuramaz olduk, bilgilerinize:) Konunun farklı tarafları var (askeri/mali/yasama vs), görev bizden çıktı, anlayış bekliyoruz. selamlar" mesajını yayınladı.

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