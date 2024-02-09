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        Haberler Gündem Politika AK Partili Yavuz: Aday listeleri hazır - Son dakika haberleri

        AK Partili Yavuz: Aday listeleri hazır

        AK Partili Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin aday listelerinin hazır olduğunu açıklarken, aday değişikliği olup olmayacağı konusunda "Verilmiş karardan dönmek kolay değil" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:37
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        AK Partili Yavuz: Aday listeleri hazır
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, "Yarına kadar bütün adayları belirlemiş olacağız. AK Parti'nin tüm aday listeleri hazır" dedi.

        AK Partili Ali İhsan Yavuz, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        "AK PARTİ'NİN ADAY LİSTELERİ HAZIR"

        AK Partili Yavuz, "Çok dinamik bir süreç var. Bundan sonraki süreç de çok hızlı geçecek. Bu zamana kadar da partiler yoğun bir çalışma içinde oldu. Biz anketlerle başlayan, temayüllerle devam eden bir adaylık süreci belirledik. Yarına kadar bütün adayları belirlemiş olacağız. AK Parti'nin tüm aday listeleri hazır" dedi.

        ADAYLARDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

        "Adaylarda değişiklik olacak mı" sorusunu yanıtlayan Yavuz, "Bir süredir büyükşehirlerde aday tanıtımları yapılıyordu. Yerelde de meclis üyesi çalışmaları yapılıyor. AK Parti çok titiz bir çalışma yapıyor. İlke bazlı çalışma var. Sürecin nasıl işletileceği, hangi kriterlere göre adayların belirleneceği gibi hususlarda çok net kararlar alıyoruz. Akşamdan sabaha aklımıza geldiği gibi iş tutmuyoruz. Bir karar verdiysek bir emek var. Verilmiş karardan dönmek kolay değil" diye konuştu.

        "MHP İLE İLKE BAZLI ANLAŞTIK"

        31 Mart seçimlerinde MHP ile yapılan müzakerelere işaret eden Ali İhsan Yavuz, "MHP ile 13 toplantı yaparak süreç işlettik. Toplantılar ilkelere ayrıldı. Meclis üyesini nasıl belirleyeceğimiz de konuştuk. Nerede ittifak yapacaksak 2019’daki o zemin üzerinden hareket edeceğiz. MHP’nin aldığı oy bizim aldığımız oy belli. İnce işçilik ortaya çıkartacağız. Zemin belli, anlaşık biz" ifadelerini kullandı.

        "BBP ile benzer bir işbirliği yapmıştık" diyen Yavuz, "BBP ile 7. toplantıyı yaptık. BBP büyükşehirlerde AK Parti’ye destek vereceğini açıkladı. İyi gitmeyen bir şey olduğunu düşünmüyorum. HÜDA PAR ile 6 toplantı yaptık. İcap ettiğinde tekrar bir toplantı yaptık. Çok net bir çerçeve yakalayamadık. Kendi adaylarını çıkarıyor diye biliyorum" diye konuştu.

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