AK Partili Yazıcı'nın acı günü

İstanbul'da yaşamını yitiren Yazıcı'nın cenazesi, 21 Temmuz'da cuma namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BAKAN KOCA'DAN TAZİYE MESAJI

İHA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın annesi Fatma Hanım hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; kıymetli arkadaşımız Hayati Bey'e, ailesine ve dostlarına sabırlar diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı’nın annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve başsağlığı diledi. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı’nın annesi Fatma Hanım hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; kıymetli arkadaşımız Hayati Bey'e, ailesine ve dostlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.