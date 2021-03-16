AK Partili Yurdunuseven, yatırımcıları Afyonkarahisar’a davet etti

AA

Yurdunuseven, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Afyonkarahisar'ın yolların buluşma noktasında doğal ve kültürel zenginlikleriyle bir turizm merkezi olmanın yanı sıra önemli bir ticaret şehri olduğunu söyledi.

Birçok zenginliğe sahip olan Afyonkarahisar'da şekerleme, sucuk, pastırma, kiraz, vişne ve patates başta olmak üzere gıda ürünleri, doğal taş, hayvancılık, toprak sanayi ve seracılığın önde gelen sektörler olduğunu belirten Yurdunuseven, Afyonkarahisar'ın "mermerin başkenti" olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin mermer rezervinin dikkat çeken bir kısmının Afyonkarahisar'da bulunduğunu dile getiren Yurdunuseven, "Yaklaşık 3 bin yıldır mermercilik yapılan ilimizde, bölgenin zengin ocaklarından çıkarılan mermer bloklar şehrimizde işleniyor ve gerek ülkemizin gerekse dünyanın birçok ünlü eserine doğal estetik değer katmaya devam ediyor. Bugüne kadar 139 ülke ile dünyanın birçok yerine ihraç edilen Afyonkarahisar mermeri, ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Afyonkarahisar, Türkiye’nin doğal taş toplam ihracatında yüzde 11,54'lük paya sahip durumdadır." bilgisini verdi.

Afyonkarahisar’ın ekonomisine soluk veren bir diğer alanın ise yumurtacılık sektörü olduğunu kaydeden Yurdunuseven, "Yumurta üretiminde merkez konumda olan ilimiz, sektörün borsası durumundadır. Irak hükümetinin yumurta ithalatına yasak getirmesi sebebiyle ihracatta düşüş yaşansa da 2020 yılında 26 milyon dolar ile ilimizde mermerden sonra en fazla ihracatı gerçekleştirilen sektör yumurtacılık sektörü olmuştur." diye konuştu.

Afyonkarahisar'ın tarım ve hayvancılık alanında da önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Yurdunuseven, iller sıralamasında Afyonkarahisar'ın 2020 yılında toplam ihracatta geçen seneki yerini koruyarak 81 il içerisinde 30. sırada yer aldığını anımsattı.

Ülke genelindeki 341 OSB'nin yüzde 2,6'sının Afyonkarahisar'da bulunmasının, sanayi gelişiminin yaygın olduğunu gösterdiğini belirten Yurdunuseven, "Afyonkarahisar 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde, İzmir kara yolu üzerinde, içerisinden hızlı tren hattının geçtiği yaklaşık 3 milyon metrekare yatırım alanı planlanmış; ilk etap olarak 300 bin metrekare alan yatırıma açılacaktır. Tüm yatırımcılarımızı Afyonkarahisar’a davet ediyorum." dedi.