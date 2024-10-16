Akapunktur tedavisi gören siyatik hastalarının daha az ağrı çektiği belirlendi

Çin'de araştırmacılar, geleneksel tedavi yöntemi akupunkturun, özellikte bacakta ağrı, iltihaplanma ve uyuşmaya sebep olan siyatik (sinir sıkışması) hastalığının tedavisinde kullanılabileceğini ve akapunktur tedavisi gören siyatik hastalarının daha az ağrı çektiğini tespit etti.

Bulguları "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları, siyatik teşhisi konulan 216 hastayı iki gruba ayırdı. İlk grup 4 hafta boyunca 10 seans gerçek akupunktur tedavisi görürken diğer gruba ise "sahte akupunktur" tedavisi uygulandı.