Akar ailesi üç kuşaktır keklik besliyor - BATMAN

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Kuluçka makinasıyla sayılarını çoğalttığı keklikleri büyüdüğünde doğaya saldığını, beslemek isteyenlere de yetiştirdiği kekliklerden hediye ettiğini söyledi.Batman kekliklerinin meşhur olduğunu dile getiren Akar, bu kuş türünün doğaya ve tarıma büyük faydasının olduğunu vurguladı.Akar, şunları kaydetti:"Özellikle keklikler tam bir kene düşmanıdır. Ayrıca tarımsal faaliyetlerde ve zararlı haşerelerle mücadelede de büyük katkısı var. Maalesef avcılar dolayısıyla doğadaki sayıları çok azaldı. Biz de keklik yetiştirerek doğadaki sayılarını arttırmaya çalışıyoruz. Üstelik kekliğin sesi çok güzel."