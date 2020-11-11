Akar, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması dolayısıyla yapılan törene katıldı - BAKÜ

AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada "Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılacak bir başarı elde ettiniz. Harekat 44 günde bitti ama 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun. Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi." dedi.