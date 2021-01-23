Akar: Ege'deki tutumumuzda bir değişiklik yok

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F - 515) Fırkateyni'nin denize iniş töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü gemi ilk kaynak törenine katıldı. İstanbul Tersane Komutanlığı'ndaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar törende bir konuşma yaparak, "NATO'nun güçlü bir üyesi olan Türkiye'ye yönelik müttefiklik ruhuna uymayan bazı ulusal kararların da muhataplarımız tarafından yeni dönemde tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Özellikle, Yunanistan ile ilişkilerimizde her zaman dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Karşılıklı yapacağımız görüşmelerle meselelerin hak, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde ele alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasını umuyoruz. Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi'nde ülkemizin hayati hak ve menfaatleri vardır. Bu denizde karasularının hem ülkemizin, hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz bellidir. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur. Bu kapsamda komşumuzdan beklentimiz, Türkiye'nin Ege'de, Doğu Akdeniz'deki hakkına, hukukuna saygı göstermesi ve birtakım yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek açıklama ve eylemlerden artık vazgeçmesi ve kaçınmasıdır" dedi.