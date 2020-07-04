Akar: Fransa, Türkiye'den özür dilemeli

AA

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi, Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun'u ziyaret etti

Akar yaptığı açıklamada, "Uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de Fransız gemisinin taciz edildiği iddiasıyla ilgili konuşan Akar, "Askeri değil politik birtakım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar. Fransa Türkiye'den özür dilemeli." şeklinde konuştu.