Akar: İdlib'de saldırılar durmalı, ateşkes sağlanmalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib Vilayeti'nde düzenlenen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, ateşkes çağrısı yaptı.

Hulusi Akar, Afganistan Milli Günü dolayısıyla verilen resepsiyona gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İdlib'deki gelişmelerle ilgili Akar, "Ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini, sürdürülmesini istiyoruz. Karadan, havadan yapılan tüm saldırıların bir an önce durdurularak bölgedeki ateşkesin, istikrarın sağlanması en önemli gayretimizdir" dedi.

Geçtiğimiz hafta Tahran'da yapılan ve İran, Rusya ve Türkiye liderlerinin katıldığı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonuç bildirisine ateşkesin de konmasını önermiş ancak bu öneri kabul görmemişti.

Suriye ordusu, Rusya'nın da desteğiyle İdlib'i muhaliflerden geri almak için kapsamlı bir operasyon düzenlemeye hazırlanıyor.

Rusya, İran ve Suriye, bölgenin 'teröristlerden temizlenmesi gerektiğini' söylüyor.

Birleşmiş Milletler, 'son yılların en büyük insanlık krizinin yaşanabileceği' uyarılarını yapıyor.

Türkiye de göç dalgası ve insani krizin tırmanacağı kaygısıyla operasyona karşı.

Esad'a bağlı birlikler karadan İran'ın, havadan da Rusya'nın desteğiyle İdlib'de ilerlemeye devam ediyor.

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