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        Haberler Bilgi Ekonomi Akaryakıt fiyatları 2024: Benzin, motorin ve LPG güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam ya da indirim var mı?

        Akaryakıt fiyatları 2024: Benzin, motorin ve LPG güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, zam ya da indirim var mı?

        Akaryakıt fiyatları güncel olarak duyuruluyor. Dolar kuru ve brent petroldeki dalgalanmalardan dolayı benzin ve mazot fiyatları anlık değişebiliyor. En son motorine 4 Haziran itibariyle 12 kuruş zam gelirken benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişim yaşanması beklenmiyor. Peki Benzin, motorin ve LPG güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, bugün zam ya da indirim var mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 15:45 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:46
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        Brent petroldeki yaşanan dalgalanmalar ve dolar kuru etkisi akaryakıt fiyatlarına yansıyor. 4 Haziran'dan geçerli olmak üzere motorin grubuna zam gelirken, 5 Haziran Çarşamba günü LPG'de indirim bekleniyor. Peki Benzin, motorin ve LPG güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, bugün zam ya da indirim var mı? İşte benzin fiyatları son durum

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        BENZİN-MOTORİN VE LPG'YE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

        Motorine 4 Haziran itibariyle 12 kuruş zam geldi. LPG fiyatlarına ise 5 Haziran Çarşamba gününden itibaren 1 lira 17 kuruş indirim yapıldı.

        Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişim yaşanması beklenmiyor.

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,28 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,35 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,64 TL

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,36 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,44 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,19 TL

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        İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 42,54 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,76 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 19,89 TL

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,26 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,42 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,19 TL

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