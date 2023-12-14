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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Akaryakıt fiyatları güncel tablo: indirim var mı, zam gelecek mi? 14 Aralık 2023 bugün benzin, LPG ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? 14 Aralık 2023 LPG, mazot, benzin litre fiyatları

        Benzin litre fiyatı araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,64​​​​​​​ dolardan işlem görüyor. Brent petroldeki düşüşle birlikte benzin ve motorine peş peşe indirim geldi. Bu noktada gözler "Benzine ve mazota indirim var mı?" sorularına çevrildi. İşte, 14 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin fiyatında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 19:14 Güncelleme: 14.12.2023 - 19:14
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        Brent petrol ve dolar/TL kurundaki son dakika gelişmeleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son indirimlerin ardından benzin ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 14 Aralık 2023 Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...

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        PETROL FİYATLARI SON 6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

        Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin açıklaması öncesinde beklentilerin altında gerçekleşen ekonomik verilerle son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

        Salı günü 76,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 azalışla 72,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,03 dolardan alıcı buldu.

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        AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM VAR MI?

        Akaryakıt fiyatları ile ilgili gelişme bulunmuyor. Benzin, motorin veya LPG fiyatlarına zam ya da indirim haberi gelmesi durumunda haberimize eklenecek.

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        MOTORİNDE 2 TL'NİN ÜZERİNDE İNDİRİM

        7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı.

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        BİR İNDİRİM DE BENZİNE YAPILDI

        Motorine gelen indirimlerden sonra bir gelişme de benzinde yaşandı ve 9 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı.

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,92 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,37 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,98 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,47 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL

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        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 33,67 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,09 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        9

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 33,77 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,29 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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