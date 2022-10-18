Akaryakıt zammı ve indirimi son dakika haberleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 15 Ekim Cumartesi günü motorin fiyatlarına 99 kuruş zam geldi. Son zammın ardından motorin 27 TL'yi aşarken benzin fiyatları ise 20 TL seviyelerinde kaldı. Son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorine ve benzine indirim beklentisi oluştu. İşte, 18 Ekim 2022 Salı akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...