Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Brent petrolda gözlemlenen düşüşle birlikte son olarak 20 Eylül günü motorin fiyatlarına 1,76 kuruş indirim yapılmıştı. Brent petrol fiyatı 80 doların altına kadar gerilerken akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi olmuştu fakat araç sahiplerini üzecek haber geldi. Benzin istasyonuna gidecek araç sahipleri "Motorin ve benzin fiyatlarına indirim geldi mi?" sorusuna yanıt ararken motorin ve benzine zam geleceği iddia edidi. İşte, 4 Ekim 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...