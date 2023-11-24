AKARYAKIT FİYATLARI | Son dakika: 24 Kasım 2023 bugün akaryakıt fiyatları benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?

AKARYAKIT FİYATLARI | Son dakika: 24 Kasım 2023 bugün akaryakıt fiyatları benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?

1 Şurada Paylaş!









Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan üst üste indirim ve zamlardan sonra akaryakıt fiyatları dikkat çekti. Güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne oldu, indirim veya zam var mı? İşte 24 Kasım Cuma İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...