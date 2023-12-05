AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Benzine mazota indirim var mı? Brent petrol çakıldı! 5 Aralık 2023 LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Benzine mazota indirim var mı? Brent petrol çakıldı! 5 Aralık 2023 LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar?

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Akaryakıt fiyatları son dakika... Brent petrolün 80 doların altını test etmesi ile beraber araç sahipleri tarafından akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Brent petrol fiyatlarının bu denli düşmesi ile beraber "Benzin ve mazot fiyatlarına indirim ya da zam gelecek mi?" sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Peki, akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam bekleniyor mu? İşte, 5 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, mazot ve LPG fiyatlarında son durum...