Brent petroldaki düşüş sürüyor. Kasım ayının başında başlayan düşüşte, brent petrol son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Öyle ki, brent petrol 80 doların altını da test etti. Yaşanan bu durum nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Araç sahipleri, "Benzine mazota indirim gelecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere, Ekim ayı içerisinde brent petrolda yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da fiyat değişikliği yaşanmıştı. Peki, benzine ve motorine indirim gelecek mi? İşte, 12 Kasım 2023 güncel LPG, benzin ve mazot fiyatları son durum...

3 Şurada Paylaş!









PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

İsrail-Filistin çatışması sonrası Brent petrolün uluslararası piyasalarda varil fiyatı 94 dolara kadar yükselmişti. Ham petrol fiyatları, en büyük ithalatçı Çin ile Euro Bölgesi’nden gelen ve hayal kırıklığı yaratan bir dizi ekonomik verinin ardından bu hafta sert kayıplar yaşadı. Fed yetkililerinden gelen şahin sinyaller de baskı yarattı. Özellikle dolar, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına dair beklentilerin yenilenmesi üzerine toparlandı. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı konuşmada bu görünümü yineledi ve ayrıca faiz artışının hâlâ muhtemel konusunda uyardı. Küresel ekonomideki zayıflık işaretleri, ABD’de daha yüksek faiz oranları beklentisiyle birleştiğinde, petrol talebinin önümüzdeki aylarda ne kadar güçlü kalacağına dair endişeleri artırdı. Buna, yerli üretimin artmasıyla birlikte ABD ham petrol stoklarında haftalık bazda büyük bir sıçrama olduğunu gösteren veriler de eşlik etti. Bu gelişmelerle petrol fiyatları 80 doların altına kadar gerileyerek yaklaşık 4 ayın en düşük seviyelerini test etti.