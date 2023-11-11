Brent petrol düşüşte... Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?
Brent petrolda yaşanan düşüş sonrasında akaryakıt fiyatları da merak konusu oldu. 80 doların altını test eden brent petrol, son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu gelişmenin ardından "Akaryakıta indirim gelecek mi?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, brent petroldaki değişikliğe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz haftalarda önce zam sonra indirim gelmişti. Peki, brent petroldaki bu düşüş sonrasında akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? İşte, 11 Kasım 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...
Brent petroldaki düşüş sürüyor. Kasım ayının başında başlayan düşüşte, brent petrol son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Öyle ki, brent petrol 80 doların altını da test etti. Yaşanan bu durum nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Araç sahipleri, "Benzine mazota indirim gelecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere, Ekim ayı içerisinde brent petrolda yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da fiyat değişikliği yaşanmıştı. Peki, benzine ve motorine indirim gelecek mi? İşte, 11 Kasım 2023 güncel LPG, benzin ve mazot fiyatları son durum...
MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ
Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.
Brent petroldaki son düşüşün ardından, hafta içerisinde motorinin litre fiyatına 1,50 TL indirim geleceği iddia edildi. Benzinde bir fiyat değişikliği ise beklenmiyor.
PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?
İsrail-Filistin çatışması sonrası Brent petrolün uluslararası piyasalarda varil fiyatı 94 dolara kadar yükselmişti. Ham petrol fiyatları, en büyük ithalatçı Çin ile Euro Bölgesi’nden gelen ve hayal kırıklığı yaratan bir dizi ekonomik verinin ardından bu hafta sert kayıplar yaşadı. Fed yetkililerinden gelen şahin sinyaller de baskı yarattı. Özellikle dolar, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına dair beklentilerin yenilenmesi üzerine toparlandı. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı konuşmada bu görünümü yineledi ve ayrıca faiz artışının hâlâ muhtemel konusunda uyardı. Küresel ekonomideki zayıflık işaretleri, ABD’de daha yüksek faiz oranları beklentisiyle birleştiğinde, petrol talebinin önümüzdeki aylarda ne kadar güçlü kalacağına dair endişeleri artırdı. Buna, yerli üretimin artmasıyla birlikte ABD ham petrol stoklarında haftalık bazda büyük bir sıçrama olduğunu gösteren veriler de eşlik etti. Bu gelişmelerle petrol fiyatları 80 doların altına kadar gerileyerek yaklaşık 4 ayın en düşük seviyelerini test etti.
AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Akaryakıt pompa fiyatları il il ve bayi bayi farklılık gösteriyor. İşte 11 Kasım 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları:
GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI
İstanbul 38.02 TL
Ankara 38.60 TL
İzmir 38.77 TL
GÜNCEL BENZİN FİYATLARI
İstanbul 34.55 TL
Ankara 35.20 TL
İzmir 35.30 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.