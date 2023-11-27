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        Haberler Gündem AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Zam ya da indirim var mı? 27 Kasım güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Benzin ve motorin fiyatları zamlanacak mı? 27 Kasım güncel motorin ve benzin fiyatları

        Motorin ve benzin fiyatlarına zam mı, indirim mi gelecek? Üst üste gelen indirim haberlerinin ardından gözler bu sorunun cevabına çevrildi. Özellikle araç sahipleri bu konuyla ilgili piyasa uzmanlarından gelen açıklamayı araştırıyor. İşte 27 Kasım güncel motorin ve benzin fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:28
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        1

        Motorin ve benzin fiyatlarına gelen indirimin ardından araç sahipleri tarafından akaryakıta indirim veya zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, bugün yani 27 Kasım akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

        2

        AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM VEYA ZAM BEKLENİYOR MI?

        Motorin fiyatları (mazot fiyatı) ve benzin fiyatları için yeni zam, indirim haberi bulunmuyor. Gelişme yaşanması durumunda haberimize eklenecektir.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,50 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,56 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL

        5

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,20 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,16 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        6

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,30 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,32 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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