Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.634,94 %-1,47
        DOLAR 29,0613 %0,11
        EURO 31,3735 %0,10
        ALTIN 1.851,68 %0,34
        FAİZ 38,65 %0,16
        GÜMÜŞ GRAM 21,20 %-0,17
        BITCOIN 41.196,00 %0,26
        GBP/TRY 36,4082 %-0,19
        EUR/USD 1,0787 %-0,09
        BRENT 73,18 %-0,08
        ÇEYREK ALTIN 3.027,47 %0,34
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Akaryakıt fiyatları son durum: İndirim var mı? 13 Aralık 2023 güncel bugün benzin, LPG ve motorin fiyatı ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

        Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? 13 Aralık 2023 LPG, mazot, benzin litre fiyatları

        benzin litre fiyatı araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,62​​​​​​​ dolardan işlem görüyor. Brent petroldaki düşüşle birlikte benzin ve motorine peş peşe indirim geldi. Bu noktada gözler "Benzine ve mazota indirim var mı?" sorularına çevrildi. İşte, 13 Aralık 2023 LPG, benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 12:42 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Brent petrol ve dolar/TL kurundaki son dakika gelişmeleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son indirimlerin ardından benzin ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 13 Aralık 2023 Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...

        2

        PETROL FİYATLARI SON 6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

        Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin açıklaması öncesinde beklentilerin altında gerçekleşen ekonomik verilerle son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

        Salı günü 76,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 azalışla 72,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,03 dolardan alıcı buldu.

        3

        AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM VAR MI?

        Akaryakıt fiyatları ile ilgili gelişme bulunmuyor. Benzin, motorin veya LPG fiyatlarına zam ya da indirim haberi gelmesi durumunda haberimize eklenecek.

        4

        MOTORİNDE 2 TL'NİN ÜZERİNDE İNDİRİM

        7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı.

        5

        BİR İNDİRİM DE BENZİNE YAPILDI

        Motorine gelen indirimlerden sonra bir gelişme de benzinde yaşandı ve 9 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı.

        6

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,92 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,37 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

        7

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 32,98 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35,47 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,69 TL

        8

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 33,67 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,09 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        9

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 33,77 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,29 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Kaçan balık büyük oldu!
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        Yasak aşk cinayetine 'hiddet ve şiddetli elem' indirimi!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?