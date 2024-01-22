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Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda gözlemlenen son dakika gelişmeleri akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. 18 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına gelen 40 kuruşluk zammın ardından motorin fiyatlarına ise 1 lira 15 kuruşluk zam geldi. İşte Güncel akaryakıt fiyatları ile 22 Ocak 2024 LPG, motorin ve benzin fiyatları listesi...