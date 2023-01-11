Akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Son olarak 31 Aralık 2022 tarihinde benzin fiyatlarına 84 kuruş zam yapılırken 2022 yılında motorine yüzde 77, benzin fiyatlarına ise yüzde 44 zam gelmiş oldu. Brent petrol piyasasında hareketlilik sonrası benzin fiyatlarına indirim geldi. İşte, 11 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...