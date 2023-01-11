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Araç sahiplerini sevindirecek haber! Akaryakıt fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi!

Brent petrol piyasasında yaşanan gelişmeler akaryakıt indirimi haberini beraberinde getirdi. Yurt dışı fiyatlarındaki düşüşler benzin fiyatlarına indirim haberini beraberinde getirdi. İşte, 11 Ocak Çarşamba günü akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...

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  • Akaryakıt fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi! Ocak 2023 Akaryakıt indirimi sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Son olarak 31 Aralık 2022 tarihinde benzin fiyatlarına 84 kuruş zam yapılırken 2022 yılında motorine yüzde 77, benzin fiyatlarına ise yüzde 44 zam gelmiş oldu. Brent petrol piyasasında hareketlilik sonrası benzin fiyatlarına indirim geldi. İşte, 11 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...
  • Akaryakıt fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi! Ocak 2023 Akaryakıt indirimi sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

    Döviz kuru ve brent petroldaki değişimin ardından benzin fiyatlarına 63 kuruş indirim yapıldı.
  • Akaryakıt fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi! Ocak 2023 Akaryakıt indirimi sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    63 kuruşluk akaryakıt indiriminin ardından benzin fiyatları İstanbul'da 18,89, Ankara'da 19,14 ve İzmir'de 19,07 TL'ye geriledi.
  • Akaryakıt fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi! Ocak 2023 Akaryakıt indirimi sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    BENZİNE YILIN SON GÜNÜ ZAM GELMİŞTİ!

    31 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 84 kuruş zam geldi. Motorin fiyatında ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil.
  • Akaryakıt fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi! Ocak 2023 Akaryakıt indirimi sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    ARALIK AYINDA SEKİZİNCİ FİYAT DEĞİŞİMİ

    3 Aralık'ta motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam,

    6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim,

    8 Aralık'ta motorin litre fiyatına 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim,

    10 Aralık'ta benzin fiyatlarına 75 kuruş indirim,

    16 Aralık'ta benzine 1 lira 8 kuruş zam,

    17 Aralık'ta motorine 1 lira 70 kuruş zam,

    20 Aralık'ta benzin fiyatına 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim,

    23 Aralık tarihinde ise benzine 67 kuruş zam yapılmıştı. 
  • Akaryakıt fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi! Ocak 2023 Akaryakıt indirimi sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    2022'DE BENZİNE YÜZDE 44, MOTORİNE YÜZDE 73 ZAM

    2022 yılında motorin fiyatı yüzde 73, benzin fiyatları yüzdde 44 ve otogaz (LPG) fiyatları 2 ila 4 TL bandında değişti.
  • Akaryakıt fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi! Ocak 2023 Akaryakıt indirimi sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 11 OCAK 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,52 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.06 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,57 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi! Ocak 2023 Akaryakıt indirimi sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18,89 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.06 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.83 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi! Ocak 2023 Akaryakıt indirimi sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 19,14 TL

    Motorin fiyatı: 22,24 TL

    LPG fiyatı: 10,83 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi! Ocak 2023 Akaryakıt indirimi sonrası LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 19,07 TL

    Motorin fiyatı: 22,34 TL

    LPG fiyatı: 10,58 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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