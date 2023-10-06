Akaryakıt fiyatlarına art arda 3. indirim geliyor! Motorin fiyatı düşecek... 6 Ekim 2023 LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatlarına art arda 3. indirim geliyor! Motorin fiyatı düşecek... 6 Ekim 2023 LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

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Akaryakıt fiyatları son dakika... Brent petroldaki dalgalanma sürerken dövizde yaşanan değişkenlik nedeniyle akaryakıt fiyatları da zam veya indirim haberleriyle gündeme geliyor. Akaryakıtta bu hafta araç sahiplerini sevindirecek peş peşe haberler geldi. Benzin fiyatlarına art arda 2 kez indirim gelirken gözler motorine çevrilmişti. Edinilen bilgiye göre, 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatına da 3 liraya yakın indirim geliyor. İşte 6 Ekim 2023 akaryakıt indirimi sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...