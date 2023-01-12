BENZİNE YILIN SON GÜNÜ ZAM GELMİŞTİ!

31 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 84 kuruş zam geldi. Motorin fiyatında ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil.