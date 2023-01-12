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Akaryakıt fiyatlarına bir gün indirim bir gün zam! 12 Ocak güncel rakamlar

Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanılan hareketlilikle birlikte benzin fiyatlarına 63 kuruş indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin fiyatlarına zam gelecek. İşte, 12 Ocak güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

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  • Akaryakıt fiyatlarına bir gün indirim bir gün zam! Ocak 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı gelecek?

    Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol piyasasına paralel olarak indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Benzinin litre fiyatına 11 Ocak itibarıyla 62 kuruşluk indirim uygulanmıştı. Gelişmenin ardından araç sahiplerini üzecek haber geldi. Benzin fiyatlarına 12 Ocak gece yarısı itibarıyla zam geleceği iddia edildi. İşte, 12 Ocak LPG benzin, motorin fiyatları...
  • Akaryakıt fiyatlarına bir gün indirim bir gün zam! Ocak 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı gelecek?

    BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece (12 Ocak) yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
  • Akaryakıt fiyatlarına bir gün indirim bir gün zam! Ocak 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı gelecek?

    AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    80 kuruşluk akaryakıt indiriminin ardından benzin fiyatları İstanbul'da 18,09, Ankara'da 18,34 ve İzmir'de 18,27 TL'ye yükselecek.
  • Akaryakıt fiyatlarına bir gün indirim bir gün zam! Ocak 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı gelecek?

    SON OLARAK BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ!

    Döviz kuru ve brent petroldaki değişimin ardından 11 Ocak gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 63 kuruş indirim yapıldı.
  • Akaryakıt fiyatlarına bir gün indirim bir gün zam! Ocak 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı gelecek?

    BENZİNE YILIN SON GÜNÜ ZAM GELMİŞTİ!

    31 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 84 kuruş zam geldi. Motorin fiyatında ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil.
  • Akaryakıt fiyatlarına bir gün indirim bir gün zam! Ocak 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı gelecek?

    ARALIK AYINDA SEKİZİNCİ FİYAT DEĞİŞİMİ

    3 Aralık'ta motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam,

    6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim,

    8 Aralık'ta motorin litre fiyatına 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim,

    10 Aralık'ta benzin fiyatlarına 75 kuruş indirim,

    16 Aralık'ta benzine 1 lira 8 kuruş zam,

    17 Aralık'ta motorine 1 lira 70 kuruş zam,

    20 Aralık'ta benzin fiyatına 61 kuruş, motorine 77 kuruş indirim,

    23 Aralık tarihinde ise benzine 67 kuruş zam yapılmıştı. 
  • Akaryakıt fiyatlarına bir gün indirim bir gün zam! Ocak 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı gelecek?

    2022'DE BENZİNE YÜZDE 44, MOTORİNE YÜZDE 73 ZAM

    2022 yılında motorin fiyatı yüzde 73, benzin fiyatları yüzdde 44 ve otogaz (LPG) fiyatları 2 ila 4 TL bandında değişti.
  • Akaryakıt fiyatlarına bir gün indirim bir gün zam! Ocak 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı gelecek?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 12 OCAK 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,89 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.06 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,57 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına bir gün indirim bir gün zam! Ocak 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı gelecek?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18,88 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.06 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.83 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına bir gün indirim bir gün zam! Ocak 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı gelecek?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 19,14 TL

    Motorin fiyatı: 22,24 TL

    LPG fiyatı: 10,83 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına bir gün indirim bir gün zam! Ocak 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzine zam mı gelecek?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 19,07 TL

    Motorin fiyatı: 22,34 TL

    LPG fiyatı: 10,58 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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