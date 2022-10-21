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Araç sahiplerini sevindirecek haber: Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak 15 Ekim günü motorin fiyatlarına 99 kuruşluk zam yapılırken bu kez akaryakıt indirimi haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarına indirim geliyor. İşte, 21 Ekim 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve motorin fiyatları...

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  • Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! 21 Ekim 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatlarına indirim mi geldi, ne kadar?

    Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanılan son dakika gelişmeleri, akaryakıt indirimi ve akaryakıt zammı haberlerini beraberinde getiriyor. 15 Ekim tarihinde motorin fiyatlarına uygulanan zammın ardından araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 21 Ekim Cuma günü itibarıyla motorin fiyatlarına indirim geliyor. İşte, Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! 21 Ekim 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatlarına indirim mi geldi, ne kadar?

    15 EKİM'DE MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam geldi.
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! 21 Ekim 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatlarına indirim mi geldi, ne kadar?

    MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELİYOR!

    21 Ekim Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 7 kuruş indirim geliyor.
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! 21 Ekim 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatlarına indirim mi geldi, ne kadar?

    AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    Motorine uygulanacak 1 lira 7 kuruşluk zammın ardından İstanbul Anadolu yakasında ortalama motorin fiyatının 26.32 TL olması bekleniyor.
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! 21 Ekim 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatlarına indirim mi geldi, ne kadar?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 21 EKİM 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,39 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! 21 Ekim 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatlarına indirim mi geldi, ne kadar?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.62 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27,37 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! 21 Ekim 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatlarına indirim mi geldi, ne kadar?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 20.77 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 27,51 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! 21 Ekim 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatlarına indirim mi geldi, ne kadar?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 20.76 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 27,52 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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