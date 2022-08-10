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Akaryakıt fiyatlarına indirim sonrası zam! 10 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

Brent petrol piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri, akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Brent petrol, geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyerek son 6 ayın en dip seviyesine test ederken motorin fiyatlarına 1 TL indirim uygulanmıştı. Motorin indiriminin ardından araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. 11 Ağustos itibariyle akaryakıt fiyatlarına zam geleceği öğrenildi. İşte, 10 Ağustos 2022 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

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  • Akaryakıt fiyatlarına indirim sonrası zam! Motorin fiyatlarına zam mı geldi? 10 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından her gün araştırılırken akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 6 Ağustos günü itibariyle benzin fiyatlarına 2 lira 23 kuruş ve motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş indirim uygulanmıştı. Küresel piyasalardaki durgunluk endişesiyle 100 doların altına kadar gerileyen brent petrol fiyatı beraberinde motorin indirimi haberini getirmişti. Son olarak 10 Ağustos Çarşamba günü itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir 10 Ağustos LPG, benzin ve motorin fiyatları listesi...
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim sonrası zam! Motorin fiyatlarına zam mı geldi? 10 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM UYGULANDI!

    Küresel piyasalardaki durgunluk ve brent petrol piyasasında gözlemlenen aşağı yönlü hareketlilik beraberinde akaryakıt indirimi haberlerini getirmeye devam ediyor. 10 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla motorin fiyatına 1,00 TL indirim yapıldı.
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim sonrası zam! Motorin fiyatlarına zam mı geldi? 10 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

    Geçtiğimiz günlerde son 6 ayın en dip seviyesini test eden brent petrol fiyatları akaryakıta çifte indirimi beraberinde getirmişti. 
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim sonrası zam! Motorin fiyatlarına zam mı geldi? 10 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    BENZİNE 2,23 TL, MAZOTA 1,15 TL İNDİRİM YAPILMIŞTI

    6 Ağustos günü itibariyle geçerli olmak üzere motorin fiyatına 1 lira 15 kuruş, benzin fiyatına ise 2 lira 23 kuruş indirim yapıldı.
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim sonrası zam! Motorin fiyatlarına zam mı geldi? 10 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    MOTORİN FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

    Küresel piyasalardaki aşağı yönlü harekete paralel olarak indirim yapılan akaryakıt fiyatlarına zam geleceği iddia edildi.  Geçtiğimiz cumartesi günü günü benzin ve motorine uygulanan indirimin ardından 10 Ağustos'ta motorin fiyatlarına 1 TL daha indirim yapılmıştı. Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin fiyatlarına 81 kuruş zam yapılacak.
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim sonrası zam! Motorin fiyatlarına zam mı geldi? 10 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    AKARYAKIT ZAMMI SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    Motorin fiyatlarına 81 kuruş zam uygulanması halinde İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 23,18 liraya, Ankara'da 23,27 liraya ve İzmir'de 23,28 liraya yükselecek.
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim sonrası zam! Motorin fiyatlarına zam mı geldi? 10 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 10 AĞUSTOS 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.04 TL/LT

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.37 TL/LT

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim sonrası zam! Motorin fiyatlarına zam mı geldi? 10 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.03 TL/LT

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.34 TL/LT

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim sonrası zam! Motorin fiyatlarına zam mı geldi? 10 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 20.15 TL/LT

    Ankara'da motorin litre fiyatı 22.46 TL/LT

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına indirim sonrası zam! Motorin fiyatlarına zam mı geldi? 10 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 20.16 TL/LT

    İzmir'de motorin litre fiyatı 22.47 TL/LT

    İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

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